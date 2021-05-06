Эксперты рассказали о правке, позволяющей россиянам увеличить пенсию на 4 тыс. рублей

Москва, 6 мая. Размер пенсии по старости можно увеличить при внимательном подходе к ее расчету Пенсионным фондом РФ.

Речь идет о справке, позволяющей включить в общий стаж те трудовые периоды, которые не были учтены ПФР при назначении страховой пенсии по старости. Как сообщает проект «Все льготы», россиянину нужно обратиться в региональный отдел ПФР, чтобы затребовать полную выписку из личного дела. Тогда станет ясно, какие периоды работы были учтены при назначении выплат, а какие нет.

Специалисты обращают внимание, что важно запросить расширенную версию справки, чтобы в ней была отражена полная информация о лицевом счете человека.

«Данный фактор позволяет пенсионеру увеличить свою пенсию. Главное увидеть суть этой справки и грамотно определить, какой стаж работы не учли при назначении вам пенсии. Благодаря этому появляются законные основания для того, чтобы увеличить свою пенсию. По мнению экспертов, это позволит в среднем повысить пенсии на четыре тысячи рублей», — пишет Primpress.

В середине апреля стало известно, что ПФР изменяет правила назначения пенсий россиянам. Граждане смогут обращаться в фонд за документами и выплатами посредством телефона или по электронной почте. Эти правила связаны с пандемией коронавируса и будут действовать до 1 января 2022 года.

Список услуг, которые затронет новый порядок, весьма обширен. В частности, это установление выплаты страховых пенсий и компенсаций, рассмотрение заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, выдача справок о размере пенсий и многое другое.