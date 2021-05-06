Банк России рассказал о переходе россиян на наличные в пандемию

Москва, 6 мая. Банк России рассказал о причине перехода россиян на наличные во время пандемии.

В прошлом году объем наличных денег вырос на 26,4%, а прирост составил около 2,8 трлн рублей в сравнении с 2019 годом. Пик увеличения произошел во втором квартале, когда россияне были ограничены в доступе к банкам и банкоматам из-за ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают итоги 2020 года, которые подвел Банк России.

В июле объем наличных начал приближаться к обычным сезонным показателям. На 1 января 2021 наличные составили 13,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось о цифровой валюте, которую создал Народный банк КНР. Разработка может похоронить доллар США.