Киев выразил надежду на визит Байдена в текущем году

Киев, 6 мая. Киев надеется на визит американского президента Джозефа Байдена в 2021 году.

В украинской столице ждут американского лидера в текущем году. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В четверг стартовала официальная часть двухдневного визита Блинкена в Киев. Там он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой, премьером Украины Денисом Шмыгалем, мэром Киева Виталием Кличко и главами фракций Верховной рады. Из администрации Байдена госсекретарь США первый посетил Украину.

По информации пресс-службы офиса Зеленского, Ермак отметил особую значимость 2021 года для Украины, которая будет праздновать 30 лет независимости. Он выразил надежду, что в честь праздника Байден посетит Киев.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее тайно обсудили вопросы России и Украины на встрече глав МИД «Большой семерки». Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан провели неофициальные переговоры, а тайком пообщались в кулуарах саммита G7. В сообщении СМИ говорится, что они подтвердили поддержку США и Францией суверенитета Украины и договорились «наблюдать» за Россией.