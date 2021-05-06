Министр обороны Чада сообщил о разгроме боевиков FACT

Нджамена, 6 мая. Отряды военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT) разгромлены. Об этом сообщил министр обороны Республики Чад Брахим Дауд Яя.

«Боевики побеждены и бегут. Власти Чада не намерены идти на диалог с ними», — передает слова главы минобороны североафриканской страны агентство «Франс-Пресс».

Брахим Дауд Яя также сообщил, что в ходе боев ликвидирована часть лидеров FACT.

Наступление отрядов «Фронта» на Нджамену началось 11 апреля, в день, когда граждане республики пошли на избирательные участки, чтобы отдать голос за одного из кандидатов в президенты страны. Спустя пять дней бои шли уже в 300 километрах от столицы.

Переизбравшийся на шестой срок подряд президент Чада Идрис Деби отправился поддержать войска, ведущие напряженные бои с членами FACT. В ходе поездки он получил тяжелое ранение, от которого 20 апреля скончался в госпитале.

После смерти главы государства управлением страной занялся переходный военный совет, во главе которого встал сын погибшего лидера Махамат Деби.