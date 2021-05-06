Видимые объекты впервые связали на квантовом уровне

Вашингтон, 6 мая. Ученые впервые связали видимые и осязаемые барабаны-резонаторы на квантовом уровне, сообщает со ссылкой на журнал Science Национальный институт стандартов и технологий (NIST) США.

Ученые считают, что видимые объекты не могут иметь квантовые связи, так как они разрушаются из-за последствий случайных взаимодействий объектов — декогеренции. Считается, что чем крупнее объект, тем он больше и чаще контактирует с окружающей средой и соединяющие его с другими частицами и телами квантовые связи распадаются.

Научный сотрудник NIST Джон Тойфель и его коллеги впервые запутали между собой два видимых и осязаемых объекта. Для этого они взяли барабаны-резонаторы в несколько десятков микрон длиной и шириной и несколько сотен нанометров толщиной.

Ученые поместили барабаны в охлаждающее устройство и подобрали длину микроволновых импульсов, которые запутывали резонаторы на квантовом уровне. По словам Тойфеля, его команда провела более 10 тысяч повторных проверок эксперимента, чтобы подтвердить квантовую связь между барабанами.

«Если смотреть на каждый барабан в отдельности, то вам покажется, что оба резонатора просто нагреты до высоких температур. Если же наблюдать за ними вместе, то можно заметить, что колебания их мембран и изменения в положении были синхронизированы таким образом, что это можно было объяснить только тем, что оба объекта были запутаны друг с другом на квантовом уровне», — отметил Тойфель.

По словам физиков, подобные устройства можно использовать для улучшения работы сверхчувствительных датчиков и измерительных приборов уже сейчас. К тому же квантовые барабаны могут стать долговременным хранилищем информации для обменных узлов квантовых сетей и квантовых компьютеров.

Ранее физикам из Чикагского университета в США впервые удалось добиться квантового состояния для молекул. Ученые достигли квантового состояния конденсата Бозе-Эйнштейна для молекулярного газа. Открытие поможет развитию науки в области квантовой физики и химии, отмечают ученые.