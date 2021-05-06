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Журналисты Камеруна назвали материал RFI о российских инструкторах сфабрикованным

Весь мир
Журналисты Камеруна назвали материал RFI о российских инструкторах сфабрикованным
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Яунде, 6 мая. Камерунский новостной портал высмеял попытку французского радио RFI очернить деятельность российских инструкторов в ЦАР.

Журналисты из Камеруна отмечают, что Франция на протяжении полувека не смогла сделать для Центральноафриканской Республики того, чего правительству ЦАР при поддержке российских инструкторов удалось добиться за считанные месяцы.

Честное и открытое сотрудничество между Москвой и Банги принесло плоды африканской стране. Натренированные специалистами из РФ отряды национальной армии разбили действовавшие в стране вооруженные группировки бандитов, которых тайком поддерживала Франция.

Под контролем правительства ЦАР оказались города и села, а также горнодобывающие районы, которые ранее эксплуатировались боевиками с целью разграбления природных богатств страны.

Камерунские журналисты указывают на то, что выдвинутые французским изданием обвинения в адрес российских инструкторов лживы и беспочвенны. При этом ни мнение простых центральноафриканцев, ни позиция специалистов из РФ в материале RFI не фигурирует, что говорит о предвзятости материала.

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов заявил, что намерен всеми юридическими способами защищать честное имя российских инструкторов, голословно обвиненных французским изданием.

африка камерун цар
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