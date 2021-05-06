Сбербанк анонсировал повышение ставок по ипотеке с 7 мая

Москва, 6 мая. Повышение ставок по кредиту станет актуальным с 7 мая. Ставка увеличится на 0,4 п.п. в зависимости от того, по какому формату подана заявка.

Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями. Повышение составит 0,4 п.п. от текущих базовых ставок по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки (кроме программ «Господдержка-2020»), ссудам на строительство дома и покупку гаража.

«7,3% сейчас базовая ставка [по ипотеке на готовое жилье] — это с учетом всех скидок, и первоначальный взнос более 20% от стоимости недвижимости. Если у вас остаются такие же параметры, у вас [ставка] прибавится на 0,4 п.п., то есть у вас ставка станет 7,7%», — сообщили в кредитной организации.

Для клиентов, уже получивших одобрение по ипотечным заявкам, ставки с 7 мая не изменятся: процент по ипотеке фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка.

Ранее сообщалось, что размер среднего лимита по кредитным картам россиян вырос за март до 69,3 тыс. рублей, что является максимумом с начала года.