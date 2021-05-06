«По плану или нет»: Пушков заявил, что США проиграли войну в Афганистане

Москва, 6 мая. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщение Пентагона о выводе американских войск из Афганистана.

Соединенные Штаты проиграли войну в Афганистане. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«США проиграли 20-летнюю войну в Афганистане. По плану они капитулируют перед талибами или нет, уже не имеет никакого значения», — отметил Пушков.

Ранее в Пентагоне сообщили, что вывод войск США из Афганистана идет по плану. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин 6 мая сообщил о плановом выводе американских войск из Афганистана. Глава Пентагона некоторое время назад говорил, что военный контингент американских войск полностью выполнил поставленную задачу в Афганистане и теперь может покинуть эту страну.