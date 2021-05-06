Пушков прокомментировали признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19

Москва, 6 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание американского препарата Moderna лучшей вакциной от коронавируса на Всемирном конгрессе вакцин.

Сенатор отметил, что конгресс не раскрыл критерии принятого решения, но предположил, что ключевую роль сыграла страна производитель.

«При этом не раскрыты критерии такого решения. Но, скорее всего, критерий прост: это американская вакцина. Что и сыграло главную роль, а не достоинства «Модерны», к которой много претензий», — написал Алексей Пушков в микроблоге Twitter.

Всемирный конгресс вакцин прошел в онлайн-формате. В его рамках был выбран лучший препарат от коронавирусной инфекции. Помимо вакцины от Moderna, в шорт-лист вошли разработка Центра имени Н. Ф. Гамалеи — российский препарат «Спутник V», а также AstraZeneca, Janssen, Medicago, Bharat Biotech, Novavax, Pfizer/BioNtech и препарат для животных Zoetis.

Ранее решение Всемирного конгресса вакцин прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, надежность вакцины от компании Moderna станет понятна лишь через десять лет, в то время как российские препараты надежны уже сейчас.