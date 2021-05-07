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В России отмечается День создания Вооруженных Сил РФ

Россия
В России отмечается День создания Вооруженных Сил РФ
Пресс-служба Западного военного округа  / 

Сегодня, 7 мая, в стране отмечается День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС России). Указ о создании подобной структуры был подписан главой страны в 1992 году, и с тех эта дата считается официальной.

Главной задачей важнейшей военной организации государства является защита целостности и неприкосновенности его территорий, в том числе, отражение агрессии, направленной против России. Привлечение ресурсов структуры не по прямому назначению производится президентом страны в соответствии с федеральными законами. Он же является верховных главнокомандующим, то есть полностью руководит организацией.

Сегодня Вооруженные Силы структурно включают в себя три вида: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. Также в структуру входят два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска, а также Тыл Вооруженных Сил, Служба расквартирования и обустройства Минобороны страны.

Сегодня отмечается День создания Вооруженных Сил РФ
Пресс-служба Западного военного округа  / 

В мирное время ВС РФ содержатся в сокращенном составе, однако сегодня наши Вооруженные силы — одни из крупнейших в мире. Согласно указу президента 2017 года, общая штатная численность составляет 1,9 миллионов человек, больше миллиона из них — военнослужащие. Мобилизационный же ресурс страны оценивается в 31 миллион человек. Неудивительно, что при таких данных Россия входит в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. При этом стоит отметить, что российская армия отличается и наличием крупнейших в мире запасов оружия массового поражения, в том числе ядерного.

Сегодня Вооруженные Силы — основа безопасности жителей нашей огромной страны и преемник опыта и лучших традиций советской и дореволюционной армии России.

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