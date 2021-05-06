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Решетова будет вести шоу с Собчак, которая высмеяла ее при матери Тимати

Шоу-бизнес
Решетова будет вести шоу с Собчак, которая высмеяла ее при матери Тимати
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @volkonskaya.reshetova / instagram.com / @xenia_sobchak

Москва, 6 мая. Ведущая шоу «Ты топ-модель на ТНТ» Анастасия Решетова будет вести новый выпуск программы вместе с журналисткой Ксенией Собчак, которая ранее нелестно отзывалась о ней.

Ксения Собчак станет приглашенным членом жюри шоу. Выпуск с ее участием выйдет на телеканале ТНТ 10 мая в 12:00. Телеведущая вместе с коллегами обсудит кадры конкурсанток с тематической фотосессии и даст им напутствия, которые пригодятся в мире высокой моды.

Новый эпизод программы обещает быть интересным еще и потому, что ранее Ксения Собчак язвительно высказалась в адрес Решетовой на премии Муз-ТВ. Она «пожалела» мать рэпера Тимати, которая присутствовала на церемонии. Собчак отметила, что Симона Юнусова, наверное, страдает, что ее сын выбрал в невестки такую девушку, как Решетова.

«Смотрю и думаю: «Господи! Бедная Симона Яковлевна!». Что же она должна чувствовать?! Вырастет мой мальчик, малыш маленький... И вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас!» — шутила Собчак, пока модель молча улыбалась.

Модель Анастасия Решетова ранее анонсировала выход документального фильма о себе, в котором откровенно расскажет о расставании с рэпером Тимати.

собчак решетова Ты топ-модель
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