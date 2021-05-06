Третья ракетка мира Медведев проиграл Гарину в четвертьфинале "Мастерса" в Мадриде

Мадрид, 6 мая. Российский теннисист Даниил Медведев столкнулся с несколькими проблемами в ходе матча третьего круга турнира ATP в Мадриде (Испания), проходящего на грунтовых кортах.

Победу в матче одержал чилийский спортсмен Кристиан Гарин со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1. В ходе первого сета Медведев испытал проблемы с самочувствием: у него пошла кровь из носа. Также при счете 1:3 российский теннисист вступил в конфликт со зрителями. За это спортсмен получил предупреждение от судьи.

Ранее третья ракетка мира Медведев многократно рассказывал, что грунт из всех видов покрытий нравится ему меньше всего. Отечественному теннисисту не удалось одержать ни одной победы в основной сетке чемпионата "Ролан Гаррос".