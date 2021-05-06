Харламов предложил кандидатуру Билла Гейтса в качестве нового героя «Холостяка»

Москва, 6 мая. Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил, что миллиардер Билл Гейтс мог бы стать новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ.

Создатель компании Microsoft сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой Гейтс после 27 лет брака. Это заявление подтвердила и супруга предпринимателя.

На эту тему не мог не пошутить Харламов. Он провел параллель с рэпером Тимати, который практически сразу после расставания с моделью Анастасией Решетовой согласился искать себе невесту в шоу «Холостяк». Комик опубликовал на своей странице в Instagram отредактированное фото исполнителя, на лицо которого наложено изображение Гейтса. Кандидатуру бизнесмена он предложил на роль нового «жениха» в передаче.

«Вот это распил года, конечно. Распил века, наверное, даже. Кто будет смотреть Билла в «Холостяке»?» — поинтересовался у своей аудитории разведенный Харламов.

Слух о романе миллиардера с переводчицей Чжэ «Шелли» Ван стал распространяться на просторах китайской соцсети Weibo. Согласно неподтвержденной информации, именно переводчица послужила причиной развода супругов. Девушка опровергает эти домыслы, заявляя, что с бизнесменом ее связывают исключительно деловые отношения.