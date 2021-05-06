Жириновский вслед за Линдеманном спел песню «Любимый город»

Москва, 6 мая. Глава ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором он исполняет песню «Любимый город». До него то же самое сделал Тилль Линдеманн.

На видео политик исполняет музыкальную композицию вместе с мужским квартетом. Трое помощников Жириновского профессионально помогают ему петь песню, а четвертый аккомпанирует на гитаре. В ролике также вставлены кадры того, как глава фракции ЛДПР садится за руль старенького автомобиля ярко-зеленого цвета и едет по улицам города. На машине написано «Поверь в свою мечту».

Интересно то, что любимая песня россиян за короткий период времени привлекла внимание именитых личностей уже дважды. До Владимира Жириновского эту композицию исполнил солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Его видео с этой песней, размещенное на платформе YouTube 22 апреля, успело набрать уже более двух миллионов просмотров.

Владимир Жириновский известен своими яркими и иногда резкими высказываниями и эпатажными идеями. Недавно он предложил «ликвидировать» Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, чтобы объединить их с Тюменской областью.