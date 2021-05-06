Автомобиль священника подорвался на заложенной боевиками мине в западной части ЦАР

Банги, 6 мая. Автомобиль священника Ариальдо из города Нием подорвался на мине, заложенной боевиками из остатков действовавшего на территории ЦАР конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Центральноафриканское издание Ndjoni Sango со ссылкой на местные источники сообщает, что инцидент произошел утром пятого мая, неподалеку от деревни Коло в районе Ниема. В результате взрыва погибли два пассажира, сам священник получил ранения.

Вооруженные силы ЦАР (FACA) в последнее время фиксируют увеличение числа взрывных устройств, которые оставляют боевики, оставшиеся в стране после уничтожения вооруженных группировок. Генштаб республики напоминает, что обо всех подозрительных объектах и лицах следует сообщать на горячую линию по номеру 1320.

Местные жители, которые чаще всего становятся жертвами взрывов, уверены, что мины поставляют боевикам сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Это предположение основано на том, что страна находится под оружейным эмбарго Совбеза ООН, и легальный ввоз подобных боеприпасов на территорию республики запрещен.

Граждане ЦАР неоднократно отмечали факты прямого сотрудничества «голубых касок» с бандитами. В связи с этим в стране регулярно проходят демонстрации с требованием скорейшего вывода контингента МИНУСКА и высылки руководителя миссии Манкера Ндиай.