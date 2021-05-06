Анджелина Джоли рассказала, как пережила тяжелую утрату

Лос-Анджелес, 6 мая. Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о пережитой утрате и дала совет, как справиться с болью.

Знаменитость пообщалась с журналистами издания Access в преддверии выхода триллера «Те, кто желает мне смерти», который станет доступен на HBO Max 14 мая. Джоли указала на свою связь с героиней фильма Ханной, борющейся с лесными пожарами. Актрису роднит с ее персонажем пережитая боль утраты. Ханна проходит через препятствия, как и Джоли после смерти матери от рака в 2007 году.

«Вы знаете, трудно говорить об этом слишком подробно, но просто подавленной или сломленной. Эта идея просто пройти через огонь… Так было много раз в моей жизни, например, когда моя мама скончалась от рака в 2007 году… Вы чувствуете, что просто хотите спрятаться под одеялом, или не знаете, что в вас осталось. Но у вас есть возможность справиться, и я призываю любого сделать это», — обратилась к поклонникам Джоли.

Звезда посоветовала столкнувшимся с горем заглянуть внутрь самих себя, попробовать новое и попытаться «заново открыть в себе силу».

Marvel Studios ранее опубликовала трейлер фильма «Вечные». Главные роли в картине достались Джоли (Тена) и звезде «Игры престолов» Ричарду Мэддену (Икарис).