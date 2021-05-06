Агата Муцениеце ради съемок согласилась на афрокосички

Москва, 6 мая. Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце решилась на эксперимент со внешностью. Звезде заплели необычные для ее стиля афрокосичики.

На такие изменения актриса решилась ради съемки, подробности которой фанатам пока что не раскрывала. В Instagram Stories она показала, как визажист только собирается приступить к работе над волосами, а после выложила несколько видео уже в готовом образе.

С новой прической мать двоих детей и бывшая жена актера Павла Прилучного сразу стала выглядеть как TikTok-блогер. Изюминкой яркого образа латвийской актрисы стал розовый маникюр.

В последнее время Муцениеце стала часто появляться на экранах и даже запустила несколько своих собственных шоу. Это связано со скандальным разводом с Прилучным который, по признанию звезды, мешал ей развиваться и ревновал к коллегам по съемочной площадке. Ради семьи с ним актриса отказалась от своей собственной карьеры.