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Украинский политик указал, что Запад готовит Крестовый поход против Русского мира

Украина
Украинский политик указал, что Запад готовит Крестовый поход против Русского мира
Федеральное агентство новостей  / 

Запад формирует новую коалицию и готовит Крестовый поход против Русского мира. Об этом ФАН рассказал украинской политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Жительница Горловки Анна Тув на неформальном заседании СБ ООН призвала здравомыслящие европейские организации способствовать прекращению агрессии со стороны Киева. Дом семьи Тув подвергся артиллерийскому обстрелу 26 мая 2015 года. В результате попадания снаряда погибли отец семейства и 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Мать семейства Анна Тув лишилась руки.

«Сегодня украинским военным раздаются листовки с изображением ребенка с пистолетом в руках, которые гласят, что у сепаратизма нет возраста, сегодня он ребенок, а завтра он предатель. Все бомбоубежища Горловке открыты, обстрелы не прекращаются», — рассказала она.

В свою очередь дипломаты западных стран, выступающие на заседании, проигнорировали показания Тув. Представительница США в частности заявила, что сегодняшнее мероприятие — еще один пример «дезинформации» со стороны России. Представитель Лондона обвинил Москву в том, что РФ пытается отвлечь международное сообщество от ситуации на Украине.

Украинский политик указал, что запад готовит Крестовый поход против Русского мира
facebook.com  / Фото из личного архива Анны Тув

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему Запад не слышит мольбы о помощи жителей Донбасса. По его словам, США и Европейский союз не для этого организовывали государственный переворот на Украине.

«Печально, что Запад продолжает игнорировать такую страшную трагедию на Украине, где идет гражданская война. Когда украинские войска продолжают обстреливать Донбасс, из-за чего гибнут люди. Запад будет делать это и дальше, поскольку Украина — проект США и Европы. Они же не пойдут против самих себя? Как говорится: «Ворон ворону глаз не выклюет». Именно Запад подержал все то, что произошло на Украине в 2014 году. В Киев тогда приезжали и Виктория Нуланд, американский ястреб, самый главный русофоб Джон Маккейн. Не секрет, что США выделили на госпереворот 5 млрд долл. Поэтому западные страны и не могут поддержать Анну Тув и заявить, что они наконец-то обратили внимание на эту трагедию», — указал собеседник ФАН.

Украинский политик указал, что запад готовит Крестовый поход против Русского мира
youtube.com  / Prt Scr

Также политик считает, что сегодня страны Запада формируют новую антироссийскую коалицию и готовят Крестовый поход против Русского мира. Журавко уверен, что США и Европейский союз возвели в статус «врагов» весь «славянский мир».

«Страшно то, что на сегодняшний день формируется гитлеровская коалиция XXI века против Русского мира. По большому счету, страны Запада руками Украины уже напали — на Донбасс. Хватит уповать на то, что Европа отреагирует на трагедию Донбасса. Она обратит внимание на Украину, когда ей это будет выгодно. То есть, если Киев начнет шантажировать Европейский союз и перестанет выполнять команды Запада, то тогда Украину заметят, но только лишь для того, чтобы ее приструнить. Сегодня мы должны понимать, что весь славянский мир для Европы и США является врагом», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО. 

сша евросоюз донбасс украина запад журавко
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