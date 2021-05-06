Лепс поздравил с днем рождения младшего сына

Москва, 6 мая. Многодетный отец и звезда российской эстрады Григорий Лепс нежно поздравил с днем рождения младшего сына Ивана.

У популярного исполнителя Лепса от первого брака растет дочь Инга. Еще трое детей звезде родила вторая супруга. Самый младший наследник музыканта, 11-летний Иван, появился на свет в 2010 году 6 мая. Исполнитель привлек внимание фанатов к знаменательной для него дате, опубликовав пост с теплыми словами поздравлений в Instagram.

«Сын, будь счастлив и здоров! Покоряй новые вершины и знай, мы всегда рядом! С днем рождения, Ваня!» — обратился к младшему наследнику Лепс.

Растроганные поклонники присоединились к поздравлениям.

«Пусть мальчик растет таким же талантливым, как его отец»; «Здоровья и счастья Ванечке», — написали под публикацией фанаты Лепса.

Исполнитель стал знаменит после выпуска альбома «Храни вас бог» в 1995 году. Песня «Натали», которую до сих пор поют в кабаках, тогда принесла певцу славу.

Недавно на шоу «Привет, Андрей!» автор хита «Рюмка водки на столе» Евгений Григорьев рассказал, как Лепс торговался с ним за эту композицию и в итоге купил всего за 300 долларов.