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Действия боевиков в ЦАР заставили 370 тысяч детей республики покинуть дома

Весь мир
Действия боевиков в ЦАР заставили 370 тысяч детей республики покинуть дома
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 6 мая. Чрезвычайный фонд защиты детей ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен положением детей в Центральноафриканской Республике, относящихся к категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По данным международной организации, на территории ЦАР проживает около 738 000 детей. Из них почти 370 000 вынужденно находятся в лагерях для ВПЛ. Это самый высокий уровень перемещения несовершеннолетних в стране с 2014 года.

По последним оценкам, не менее 168 000 молодых центральноафриканцев вынужденно покинули дома из-за роста уровня насилия в ЦАР, вызванного действиями боевиков. Незадолго до начала декабрьских выборов в стране активизировались бандиты из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), подконтрольного экс-президенту республики Франсуа Бозизе.

Франсуа Бозизе
wikipedia.org  / UNDP / CC BY-SA 2.0

После провала плана по срыву голосования они перешли к грабежам и насилию над мирным населением. Также боевики силой заставляли местных жителей выступать на своей стороне. Причем не только взрослых.

По данным ЮНИСЕФ, из 792 случаев серьезных нарушений прав детей в ЦАР за 2020 год 584 — это вербовка и использование малолетних центральноафриканцев вооруженными группировками. Аналогичные сообщения поступали и в первые три месяца 2021 года.

Только после окончательного разгрома, действовавших в стране бандформирований, использование детей в антиправительственной деятельности прекратилось. Этого удалось достичь благодаря умелым действиям натренированной российскими инструкторами национальной армии ЦАР, которая последовательно освобождала от захватчиков города республики, возвращая мир и спокойствие местным жителям.

Тем не менее сотни тысяч детей все еще остаются в лагерях для внутренне перемещенных лиц, а ЮНИСЕФ заявляет о серьезном недофинансировании организации, которое препятствует скорейшему улучшению условий жизни молодых центральноафриканцев.

африка цар
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