Внук 89-летней актрисы Доротенко выгнал ее из собственной квартиры

Москва, 6 мая. Звезда фильма «Полосатый рейс» Лидия Доротенко пропала после того, как внук выгнал ее из собственной квартиры. Близкий друг актрисы рассказал о побоях звезды со стороны родни.

Охранник дома, в котором проживает 89-летняя Доротенко, ставший ей близким другом, рассказал корреспондентам Пятого канала, что пожилую актрису пытается лишить крова приемный сын, которого она воспитала как родного. Теперь к абьюзу подключился и внук актрисы. Сейчас мужчина живет с бабушкой в ее квартире и часто заставляет ту ночевать на лестничной клетке.

Своему приятелю актриса жаловалась не только на вымогательство денег и оскорбления со стороны родственников, но еще и на рукоприкладство. Охранник дома уже советовал звезде обратиться в полицию, однако пожилой актрисе жалко своих родственников.

«Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление. Она говорит: «Жалко», — рассказал корреспондентам очевидец.

Из-за недавней ссоры внук Доротенко выгнал ее из квартиры, после чего о ней ничего не было известно. До сих пор журналистам не удалось установить, где она находится, сообщает сайт 360tv.ru.

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