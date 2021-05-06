Правительство Конго во главе с премьер-министром ушло в отставку

Браззавиль, 6 мая. Премьер-министр Республики Конго Клемент Муамба передал лидеру республики Дени Сассу-Нгессо заявление об отставке правительства.

Глава администрации президента Флоран Нциба сообщил, что Сассу-Нгессо принял ее и поблагодарил кабинет министров за плодотворную деятельность на протяжении пяти лет.

Отставка Муамбы последовала за переизбранием действующего президента на новый пятилетний срок. На выборах, прошедших 21 марта текущего года он набрал 88,57% голосов при явке 67%.

Впервые 77-летний Сассу-Нгессо занял пост главы государства в 1979 году. На выборах 1992 он потерпел поражение, уступив представителю «Панафриканского союза за социальную демократию» Паскалю Лиссуба.

Через пять лет в результате гражданской войны Сассу-Нгессо он вновь становится президентом и, благодаря изменению конституции, остается главой страны до сих пор.

В соответствии с законами Конго избранный глава государства должен назначить нового премьер-министра, который займется формированием правительства. Ожидается, что имя следующего главы кабмина станет известно в ближайшие дни.