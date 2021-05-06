Мировой рынок сырья может повторить сценарий 2011 года

Москва, 6 мая. Нефтяные и горнодобывающие компании вновь переживают значительный рост спроса на сырье.

Стоимость железной руды, древесины и нефти обновила максимум на прошедшей неделе. Также дорожает и продовольственное сырье, из-за этого растут мировые цены на продукты питания. Аналитики предсказывают зарождение нового суперцикла всемирной экономики, который запустится, когда мир оправится от пандемии.

В последний раз подобное положение дел в экономике наблюдалось в 2011 году. Тогда кризис спровоцировал длительный застой, после чего возник дефицит сырьевых товаров. В 2021 году восстановление развитых стран после пандемии, дальнейший рост экономики Китая и перестройка энергетического сектора в Евросоюзе также создают повышенный спрос на сырье.

Россия развивает не только традиционный ресурсный экспорт, но и экспорт продуктового сырья.