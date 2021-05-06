Неожиданного союзника России в борьбе с долларом назвали в Китае

Пекин, 6 мая. Основным партнером Москвы по дедолларизации является Китай. Однако аналитики из КНР увидели, что шаги в сторону этой программы делает еще одно государство.

По данным аналитиков агентства Sina, первые шаги в сторону отказа от доллара делает главный союзник США в Европе — Великобритания. Некоторое время назад Лондон сообщил о заключении торгового партнерства с Индией на сумму в 1 миллиард фунтов.

Специалисты отмечают знаковую деталь: в британской столице проходит встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки». В Sina допускают, что мероприятие — отвлекающий момент, чтобы «прощупать» почву для расширения своего влияния в Азии, передает издание «ПолитРоссия».

«Премьер-министр Великобритании Джонсон хочет воспользоваться этой встречей министров иностранных дел G7, чтобы повысить политический авторитет Великобритании и укрепить британское влияние в международных делах», — уверены аналитики.

Специалисты китайского издания Sohu ранее допустили, что США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с РФ в Арктике.