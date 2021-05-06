Водитель мопеда без прав устроил ДТП в Краснодаре

Краснодар, 6 мая. Мопед и мотоцикл столкнулись в Краснодаре на улице Суворова, оба водителя получили травмы, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По предварительным данным, мопедист не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. В ходе проверки было установлено, что виновник ДТП не имел водительских прав — за это ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В Псковской области брат и сестра стали жертвами аварии с микроавтобусом. Дети ехали на мопеде по обочине и врезались в машину, когда выезжали на дорогу. Мальчику было 14 лет, а девочке — восемь, сообщал ФАН.