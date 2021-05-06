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Шоу-бизнес
Елену Малышеву раскритиковали за комментарий о блокадниках
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Елену Малышеву раскритиковали за комментарий о блокадниках

Шоу-бизнес
Елену Малышеву раскритиковали за комментарий о блокадниках
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 мая. Известная телеведущая Елена Малышева резко ответила пенсионерке, которая не может справиться с лишним весом. В своем обращении доктор упомянула блокадников, но вскоре удалила пост.

Новая публикация ведущей Первого канала была посвящена результатам похудения женщины, которая придерживалась строгой диеты Малышевой. Участница конкурса «Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион!» смогла избавиться от 24 килограммов.

Дневное меню по диете медийного доктора обойдется желающим в 1,2 тысячи рублей, такая стоимость не понравилась подписчикам Малышевой. Многие из них жалуются, что пенсии на такой рацион у них не хватит даже при всем желании. Однако ведущую не устроила критика, и она «накинулась» на своих фолловеров.

«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! Лучше спрашивайте себя! А худеть можно и бесплатно! Не обязательно покупать нашу диету», — резко отметила Малышева.

Подписчики ведущей были ошеломлены ее бесцеремонным комментарием и осудили за бестактное упоминание блокадного Ленинграда. Вскоре телезвезда удалила свое сообщение, однако это не остановило гнев фанатов.

«Как это неуважительно и мерзко по отношению к ветеранам и нашим пенсионерам. Я не ожидала от вас такого, Елена»;

«Не ожидала от вас такого, еще и блокаду зачем-то приплели»;

«Совсем уже берегов не видите в своей продаже. Блокадники тут при чем?!» — возмущенно отметили фолловеры.

Недавно Малышева шокировала общественность статьей об интиме. Публикация, получившая название «О дивный новый секс», рассказывает о будущем, в котором люди будут любить на расстоянии, а заниматься сексом с роботами.

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