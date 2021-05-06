Правительство Танзании прекратило авиасообщение с Индией

Додома, 6 мая. Правительство Танзании приостановило авиационное сообщение с Индией после роста выявленных случаев заражения новым штаммом COVID-19 в азиатском государстве.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Танзании Абель Макуби заявил, что этот шаг направлен на предотвращение ввоза индийского варианта коронавируса в страну.

«Правительство республики приняло решение повысить и усилить существующие превентивные меры, особенно в отношении международных поездок. Из-за нынешней ситуации с эпидемией Covid-19 в Индии все полеты в Танзанию и обратно запрещены. Это ограничение продлится до дальнейшего уведомления», — заявил Макуби.

Исключения сделаны для грузовых самолетов, но членам экипажа при этом запрещено покидать борт. Также доступ разрешен авиалайнерам, выполняющим одобренные правительством операции в гуманитарной, дипломатической и медицинской сфере.

Все, кто побывал в Индии в течение последних двух недель обязан сделать экспресс-тест на въезде и отбыть 14-дневный карантин за свой счет.