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«Помолодевшая» Лариса Долина ответила на обвинения в чрезмерном использовании фотошопа

Шоу-бизнес
«Помолодевшая» Лариса Долина ответила на обвинения в чрезмерном использовании фотошопа
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

Москва, 6 мая. Известная российская певица Лариса Долина ответила хейтерам в Instagram, попытавшимся обвинить ее в чрезмерном использовании фотошопа, как сделать хорошее селфи без фильтров.

В разделе Stories заметно «помолодевшая» Долина рассказала фанатам, что в последнее время появилось очень много «страничек-клонов» с ее фотографиями. Она назвала фейками подобные аккаунты и напомнила подписчикам, как выглядит ее официальный аккаунт.

После этого Долина рассказала, как делать красивые селфи без фотошопа и фильтров. Певицу часто обвиняют в комментариях в использовании фоторедактора для улучшения внешнего вида, однако звезда рассказала, что не так часто прибегает к таким уловкам.

«Хороший свет, сброшенный 21 килограмм, но самое главное изнутри все идет! Любовь к жизни, к родным, к друзьям и абсолютно нормальное желание хорошо выглядеть! Могу себе представить, что сейчас начнется», – ответила хейтерам артистка.

Секрет красоты Долиной кроется не только в правильно падающем свете. Совсем недавно звезда потратила около миллиона долларов на свое преображение. Певица предпочла худеть без операций, используя только назначенные врачом продукты.

долина звезды певица
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