Брюссель, 6 мая. Руководители минобороны стран-участниц Евросоюза одобрили «долгосрочное политическое решение» по ситуации в Незалежной.

«Россия к нему сейчас не расположена», считает верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он выступил после заседания Совета минобороны Евросоюза. Дипломат также указал на скопление российских войск у границ с Украиной и в Крыму.

«Мы обсудили напряжение, созданное в результате этих действий. Необходимо достичь политического решения, но сегодня создается впечатление, что Россия, скорее, не готова к такому решению», — сказал Боррель.

Руководство Украины неоднократно выступало с нападками на Москву. Отношения между сторонами ухудшились после начала военной операции Киева против ЛНР и ДНР в 2014 году. Незалежная уверена в будто бы причастности России к вмешательству во внутренние дела страны. РФ не один раз указывала, что не является участником процессов в Незалежной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также комментировал западные заявления по поводу учений на территории России. Войска перемещаются исключительно внутри государства. Это никому не угрожает и не должно никого волновать, подчеркивал представитель Кремля.