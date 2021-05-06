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Суд Гамбии признал кредитование парламентариев из госбюджета неконституционным

Весь мир
Суд Гамбии признал кредитование парламентариев из госбюджета неконституционным
Global Look Press  /  Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Верховный суд Гамбии признал неконституционным выдачу депутатам парламента республики кредитов из государственного бюджета.

Возможность заимствований из казны для чиновников и законодателей утверждена Национальным собранием в прошлом году. Соответствующее решение вызвало негативную реакцию в обществе.

Gambia Participates и Центр политических исследований, два ведущих гражданских движения страны, обратились в высшую судебную инстанцию. Они потребовали запретить выплату кредитов, которые даже вошли в национальный бюджет на 2021 год.

Один из активистов, выступавших против такого расходования государственных средств, Сэйт Мэтти Джоу назвал вердикт Верховного суда победой демократии.

«Я думаю, что это решение ободрило гражданское общество и подтолкнуло его к большей активности. Дало понять, что есть инструменты, которые доступны для него вне обычных протестов или даже лоббирования», — отметил он.

Кредиты, сумма которых составила более миллиона долларов США, предназначались для постройки домов на участках, предоставленных парламентариям правительством. Однако полномочия действующего законодательного органа истекают в 2022 году, и у общественности есть сомнения, что депутаты смогут погасить займы до истечения полномочий.

африка цар
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