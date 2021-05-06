Мужчина и подросток погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ под Волгоградом

Волгоград, 6 мая. Двое человек, в том числе 15-летний подросток, погибли в результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Городищенском районе около поселка Самофаловка.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Медики не смогли спасти 60-летнего мужчину и 15-летнего подростка.

На месте трагедии работал Поисковый отряд «Память» из Новосергиевского района Оренбургской области. В составе поисковой экспедиции были 12 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Взрыв на улице Батыршина в Казани произошел во время обыска полицейскими квартиры, сообщал ФАН. Предположительно, в этом месте хранились взрывчатые вещества.