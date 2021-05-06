Онкологи перечислили самые распространенные факторы развития рака

Москва, 6 мая. Врачи убеждены, что от 30% до 50% случаев всех онкологических заболеваний можно предотвратить. В материале ФАН – самые распространенные привычки, приводящие к развитию рака.

Курение одна из самых частых причин развития онкологических заболевание, подчеркивают специалисты «Eat This, Not That!». В табачном дыме содержится более 7 тыс. химических соединений, из которых 70 – канцерогенны, то есть могут вызывать рак. При этом пассивное курение тоже становится причиной развития онкологических заболеваний.

Привычка есть сладкое в больших количествах тоже может стать причиной развития рака. Употребление более 12 ложек сахара в день неминуемо приводит к ожирению, которое в свою очередь является онкологическим фактором риска.

На развитие рака влияет потребление переработанного мяса, а также жарка продуктов на открытом огне. Как подчеркивают специалисты, риск развития онкологических заболеваний повышает использование талька. В нем содержатся фрагменты асбеста, мощного канцерогена.

Не менее вредно потребление пищи из многоразовых пластиковых контейнеров. В их составе есть BPA, синтетический гормон, который способен нарушать работу эндокринной системы, а также увеличивать риск развития рака груди. Кроме того, рак может появиться при малоподвижном образе жизни, при воздействии солнечного света, а также при воспалении.