Недельный уровень инфляции в России остался на отметке 0,2%

Москва, 6 мая. Росстат сообщил, что с 27 апреля по 4 мая инфляция составила 0,2%, тот же показатель наблюдается каждую неделю с 13 апреля.

Три недели в России держится стабильный уровень инфляции. Потребительские цены повысились на 2,8% с начала года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. С декабря было всего три недели, когда инфляция опускалась ниже указанного значения.

«За период с 27 апреля по 4 мая 2021 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала мая — 100,1%, с начала года — 102,8%», — сообщает статистическое ведомство.

Кроме того, Росстат отмечает опережающий рост цен на некоторые медикаменты и продовольственные товары. Значительно подорожали овощи — в среднем на 1,7%. Наибольший рост стоимости зафиксирован на огурцы — 7,6%, капусту — 4,0%, а также морковь — 2,4%.

Экономисты рассказали, кто в России может стать выгодополучателем инфляции.