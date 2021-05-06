Пентагон заявил о плановом выводе войск из Афганистана

Вашингтон, 6 мая. Войска Соединенных Штатов планово покидают Афганистан, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин некоторое время назад сообщал, что военный контингент американских войск полностью выполнил поставленную задачу в Афганистане и теперь может покинуть эту страну.

Командование ВС США уверено, что сможет полностью вывести войска из Афганистана к сентябрю 2021 года, заметил глава Комитета начальников штабов Марк Милли. Он обратил внимание на то, что представители движения «Талибан»1 (экстремистская организация, запрещенная в России) не совершили ни одного нападения на силы Соединенных Штатов и коалиции после начала вывода войск.

Американские дипломаты ранее сообщили о ходе переговоров по срокам вывода ВС США с афганской территории. Талибы не согласились с предложенной датой полного ухода американских сил в сентябре.

1 Организация запрещена на территории РФ.