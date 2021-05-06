Стала известна стоимость дизайнерской коляски младшего сына Плющенко

Москва, 6 мая. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко после возвращения с Мальдив вышел гулять с младшим сыном Арсением. На прогулку ребенка вывезли в новой дорогостоящей коляске.

Новый транспорт для младшего члена семьи продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко обошелся семье в 3800 евро (примерно 341 000 рублей). Семимесячный малыш разъезжает в эксклюзивной коляске от бренда Dior.

«Арсюха на новом транспорте», — подписал фотографию звездный отец в Instagram

Поклонники звездного аккаунта отметили, что отцовство подходит спортсмену и рядом с младшим сыном он буквально расцветает. Некоторые отметили, что Плющенко выглядит очень трогательно рядом с Арсением.

«Вы очень хороший отец респект вам и вашей семье. Евгений — вы прям цветете»; «Какой красивый и счастливый папа. Вам идет отцовство»; «Выглядите прекрасно», — отметили пользователи соцсети.

Второй ребенок в звездной семье появился совсем недавно. Рудковская и Плющенко обратились за помощью к суррогатной матери. Долгое время музыкальный продюсер, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, скрывала внешность младенца. Однако в честь Пасхи звезда сделала исключение.