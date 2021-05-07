Россия отмечает День радио

Сегодня российские работники всех отраслей связи отмечают свой профессиональный праздник — День радио.

Именно 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». Уже летом того же года устройство было приспособлено для регистрации электрических зарядов в атмосфере и впоследствии получил название грозоотметчик.

А вот через год на заседании все того же общества Попову удалось передать словесную радиограмму на расстояние 250 метров. Это показало, что радиосигнал может нести в себе определенную информацию.

wikipedia.org / Общественное достояние

Прошло не так много времени, и к 1917 году радио уже стало средством массовой информации. Через два года в Советской России появились первые радиовещательные передачи, а в 1921 году уже вовсю развернулось регулярное массовое проводное вещание. Иметь собственный приемник в квартире пока не представлялось возможным, поэтому трансляции слушали прямо на улице.

Однако через три года Совнарком СССР принял постановление, известное как «Закон о свободе эфира». Документ легализовал работу радиоприемников частного пользования и положил начало широкой радиофикации страны и развитию радиовещания.

Торжественные мероприятия по случаю дня рождения радио прошли в стране в 1925 году, однако только через 20 лет, в год окончания Великой Отечественной войны, было принято решение официально установить ежегодный День радио.

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И сегодня 7 мая становится особенным днем для преподавателей, выпускников и студентов радиофизических факультетов учебных заведений России, а также всех любителей радиотехники и радиовещания.

Однако этот праздник можно с уверенностью назвать и днем работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов — всех тех, кто вносит свой вклад в развитие отрасли связи и расширение информационного пространства нашей страны, да и всего мира.

При этом стоит помнить, что Всемирный день радио отмечают 13 февраля, а Всемирный день радиолюбителя — 18 апреля. Сразу несколько дней в календарном году посвящены этой отрасли, не в этом ли признание ее ценности и важности развития?