Житель Челябинска напал на полицейских с ножом

Челябинск, 6 мая. Полицейские, приехавшие на вызов, вынуждены были выстрелить в ногу мужчине, который не пожелал сдаться добровольно и оказал сопротивление.

Женщина обратилась в полицию с жалобой на бывшего сожителя, который в состоянии алкогольного опьянения забрался в квартиру через окно. Мужчина демонстрировал агрессивное поведение и угрожал женщине ножом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правопорядка.

На многочисленные предупреждения полицейских дебошир не реагировал и угрожал физической расправой. В целях предотвращения противоправных действий сотрудниками были совершены прицельные выстрелы. После ранения в ногу правонарушитель был задержан.

В отношении нападавшего следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.

Пьяный житель Краснодара кидался ножами в прохожих и автомобили, сообщал ФАН. В полиции заявили, что никаких заявлений о нанесении телесных повреждений и о других противоправных действиях не поступало.