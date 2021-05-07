Эксперт Марков заявил, что у Тихановской «беды с башкой»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уже давно превратилась в «сливной бачок» своих вашингтонских хозяев, которые озвучивают через нее свои намерения в отношении Минска. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее Тихановская призвала США инициировать международное расследование действий белорусских силовиков во время разгона протестных акций. По ее мнению, террористическими группами должны быть признаны такие милицейские управления, как ОМОН, ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) и ГУБАЗИК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью). При этом оппозиционерка подчеркнула, что инициаторами процедуры, в ходе которой большая часть белорусских правоохранителей будет признана на Западе террористами, должны выступить именно Соединенные Штаты.

«Уверен, что Вашингтон пойдет на это, — убежден Марков. — Американская администрация давно мечтает о свержении Александра Лукашенко и, как нам стало недавно известно, даже спланировала покушение на него! Что же на практике будут означать предлагаемые Тихановской меры? Прежде всего то, что офицеры указанных подразделений станут невъездными в Европу, поскольку их могут там арестовать по представлению США. Плюс к этому возможны санкции по отношению к компаниям, которые шьют форму для белорусских силовиков».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Политолог подчеркнул, что данный «призыв» Тихановской еще раз подтверждает ее враждебность по отношению к стране, президентом которой она пыталась стать.

«Это стало ясно еще тогда, когда она впервые попросила Запад ввести санкции против Республики Беларусь, — заметил эксперт. — И все, что она с тех пор делает, — это отрабатывает выплачиваемые ей спецслужбами Польши и Литвы 30 сребреников. Будет ли она требовать от Запада ввести в Белоруссию войска, я не знаю — это зависит от того, что ей прикажут делать. Тихановская ведь не является самостоятельным политиком — она обычная тряпичная кукла с рукой в одном деликатном месте, которая направляет все ее действия».

Собеседник ФАН также оставил отзыв об умственных способностях кумира белорусской оппозиции, назвав их крайне скромными.