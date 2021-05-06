Варшавер и Долинский отреагировали на скандал с наследством Грачевского

Москва, 6 мая. Друзья покойного режиссера Бориса Грачевского прокомментировали новость о скандале из-за наследства режиссера. Свое мнение выразили актеры Марк Варшавер и Владимир Долинский.

Изначально родственники основателя киножурнала «Ералаш» планировали спокойно разделить все имущество без споров и криков. Однако сейчас вдова Екатерина Белоцерковская и экс-супруга Анна Грачевская планируют судиться с новым генеральным директором «Ералаша» Аркадием Григоряном. По их мнению, бизнесмен занял свою должность путем подделки подписей.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в последнее время помогает Белоцерковской с подготовкой надгробного памятника покойному. В интервью изданию Teleprogramma.pro артист отметил, что впервые о Григоряне услышал от журналистов.

«Для меня ужасно слышать такие новости. Я не знаю никакого Григоряна, не видел никогда, не знаю, кто это. Как он мог на себя фирму оформить без разрешения вдовы?» — возмутился Варшавер.

Заслуженный артист России Владимир Долинский, в отличие от своего коллеги, знаком с положением вдовы Грачевского, но комментировать информацию не стал. Он отметил, что эта тема для него является запрещенной.

Несмотря на все скандалы и проблемы, актриса Екатерина Белоцерковская не перестает еженедельно посещать могилу мужа, о чем она постоянно рассказывает своим подписчикам в Instagram.