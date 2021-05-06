В Роскосмосе сообщили, что китайская ракета-носитель CZ-5 войдет в атмосферу Земли 8 мая

Москва, 6 мая. Российские мониторинговые аппараты наблюдают снижение высоты орбиты второй ступени китайской ракеты-носителя CZ-5B. Об этом сообщают в пресс-службе Роскосмоса.

В пресс-службе госкорпорации подчеркивают, что космический аппарат войдет в атмосферу Земли 8 мая. Часть конструкций ступени ракеты-носителя сгорит в плотных слоях атмосферы. Однако некоторые несгораемые элементы могут все же достигнуть земной поверхности.

«За прошедшие сутки высота орбиты ступени ракеты-носителя в апогее уменьшилась на 18 км, до 258 км, в перигее — на 3 км, до 159 км», — сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе озвучили планы по производству спутников связи «Гонец-М». Согласно информации на сайте госзакупок, корпорация планирует закупить шесть космических аппаратов до 2025 года.