Ким Кардашьян отрицает причастность к краже древнеримской статуи

Лос-Анджелес, 6 мая. Известная модель и телезвезда Ким Кардашьян отрицает причастность к похищенной древнеримской статуи, которую власти США нашли на таможне в порту с документами на имя актрисы.

Как передает источник NBC News, приближенный к властям США, дорогостоящую древнеримскую скульптуру I–II веков нашей эры правительство намерено конфисковать у модели. Власти уверены, что статуя была приобретена незаконно. Сейчас по факту похищенной статуэтки идет расследование.

Скульптуру впервые обнаружили на таможне в порту Лос-Анджелеса в 2016 году. Тогда чиновники из Италии предъявили претензии на древнюю ценность, заявив, что она является национальным достоянием и была похищена из их страны и вывезена незаконно. Имя Ким Кардашьян в этом деле фигурировало в качестве заказчика статуи.

При этом представитель звезды официально заявил о невиновности модели, а также подчеркнул, что она впервые слышит о скульптуре и никогда не приобретала ее, передает «Культуромания».

Это не единственный стресс в жизни Кардашьян. Несколько недель назад она заявила о разводе с мужем Канье Уэстом, из-за чего сильно похудела.