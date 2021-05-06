Кристина Асмус показала фото со складками на животе и вторым подбородком

Москва, 6 мая. Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram шуточное фото, на котором показала свою фигуру в невыгодном ракурсе.

Артистка наклонилась перед камерой, тем самым продемонстрировав второй подбородок и складки на животе. Несмотря на то, что подобный ракурс сам по себе невыгодный, звезда решила подчеркнуть несовершенства своей внешности, доведя их до гротеска. Известно, что Асмус следит за фигурой и даже после рождения дочери остается стройной.

«Ох уж эти майские», — цитирует «Вечерняя Москва» звезду фильма «Текст».

Фанатов рассмешило чувство юмора знаменитости. Они поблагодарили Асмус за смелость, ведь далеко не каждая звезда может посмеяться над собой.

«Обожаю ваш юмор, Крис»; «Восхищаюсь женщинами, настоящими. Мы все такие... Три складки над уровнем неба. Вы смелая и с хорошим чувством юмора»; «Кристина, обожаю вас, ваше чувство юмора и умение смеяться над собой! Это дорого стоит. Восхищаюсь!» — восторженно отреагировали поклонники.

Ранее актриса рассказала подписчикам, как узнала о беременности от Гарика Харламова. По ее словам, это произошло случайно.