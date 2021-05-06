Госсек США заявил, что решение о формате отношений с РФ остается за Путиным

Киев, 6 мая. Решение о будущем формате российско-американских отношений остается за президентом России Владимиром Путиным, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу ICTV, которое распространил Госдепартамент США. По словам Блинкена, американская сторона предпочла бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

«Фактически решение остается за президентом Путиным. Он и Россия могут решить своими действиями попытаться иметь более предсказуемые и стабильные отношения», — подчеркнул американский госсек.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что Блинкен вновь пытается выдать белое за черное и переложить ответственность на Москву за действия Вашингтона.