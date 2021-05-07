«Его трясет от всего русского: украинский политик указал на главную фобию Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского есть фобия — он страшно боится всего русского. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Владимир Зеленский отметил «русское присутствие» на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Посреди выступления глава Украины обратился к иностранной журналистке и спросил, расслышала ли та его слова. В ответ она сообщила, что услышала русский перевод.

«Русский перевод? <...> Они здесь, они везде», — сказал Зеленский, оглядев собравшихся.

Владимир Олейник оценил высказывание украинского президента. Он назвал его неудачной шуткой, которую не стоило бы произносить. Также бывший депутат Рады рассказал о фобиях Зеленского. По его словам, лидера Украины трясет от всего русского.

«Во-первых, это тупая шутка. Во-вторых, нужно вспомнить эпизод, как бывший министр военно-морских сил и экс-министр обороны США Джеймс Форрестол с испуганным криком «Русские идут, русские идут! Они уже повсюду» покончил жизнь самоубийством. Так президенты себя не ведут. Это фобии, от которых уже не смешно. Если ты президент, то должен думать о государстве. Но если такое проскочило где-то, то спокойно к этому отнесись. Он попытался пошутить. Но это плоско и не смешно. Зеленский боится. При каждом упоминании слова «русский» его начинает трясти. Хорошо, что пианино не выкатил, а он мог бы и сыграть».

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

Кроме того, собеседник ФАН прокомментировал приезд на Украину американской делегации. Он считает, что официальные лица США посетили страну с инспекцией.

«Приехал Блинкен. И что? Вы посмотрите по хронометражу: 20 минут он уделил депутатам, 40 — митрополиту ПЦУ Епифанию, еще немного времени — Зеленскому. Блинкен немного послушал и сказал: «Ребята, где дели наши бабки? Почему не прижимаете олигархов? Почему они кушают, а мы голодные?» Они же вложили большие средства в Украину. Виктория Нуланд, наверное, помнит, что Киеву уже дали 5 млрд долларов. Кроме того, украинским властям сообщили, чтобы они даже не поднимали вопрос о членстве в НАТО, поскольку его Киев должен заслужить кровью», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что нынешние украинские власти хотят видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО.