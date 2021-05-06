Британские корабли у берегов Джерси готовятся к возвращению в пункты дислокации

Лондон, 6 мая. Суда ВМС Британии, которые были направлены к берегам Джерси, готовятся к возвращению в пункты дислокации после снятия блокады острова французами.

Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Учитывая, что на данный момент ситуация разрешена, сторожевые корабли прибрежного действия начнут готовиться к возвращению в порт в Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на фоне выхода Великобритании из Евросоюза Лондон ограничил для французов возможность рыболовства у берегов острова Джерси в проливе Ла-Манш. В ответ на такие действия французская сторона пригрозила отключить остров от электроэнергии.

Затем к берегам Джерси были направлены два британских корабля с целью охраны Джерси. Однако в МИД Франции заявили, что такой маневр не впечатлил Париж.