Звезда «Дома-2» Влад Кадони рассказал о новой девушке

Москва, 6 мая. Известный ведущий Влад Кадони старается скрывать подробности личной жизни. Однако в интервью он рассказал, что недавно ходил на свидание и еще верит в романтику.

Шоумен уже больше пяти лет сводит судьбы людей на главной телестройке страны «Дом-2», однако сам никак не может устроить свою личную жизнь. Последний раз о ней было слышно больше года назад, когда ведущий расстался с участницей проекта Ксенией Шаповал.

После этого романа он заявил, что больше не хочет совмещать отношения с работой. В интервью для телеканала «Ю» шоумен рассказал, что недавно ходил на свидание с девушкой, которая далека от мира шоу-бизнеса.

«В воскресенье был на свидании. Девушка не имеет отношения к сфере шоу-бизнеса, к интернету. Это человек из совершенно другой сферы, не медийный», — поделился Кадони.

О своей жизни артист говорит мало, особенно не любит вспоминать детство и юность в Новосибирске. Недавно журналистам удалось узнать, что артист в детстве мечтал связать свою жизнь с богом.