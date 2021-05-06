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Перечислены пять важных требований к колесам автомобиля при техосмотре

Экономика
Перечислены пять важных требований к колесам автомобиля при техосмотре
Правительство Приморского края

Москва, 6 мая. Сотрудники пунктов государственного технического осмотра (ГТО) стали уделять больше внимания состоянию колес, поэтому даже незначительные несоответствия могут вызвать проблемы.

Существуют пять основных требований, которые в первую очередь проверяют на техническом осмотре. О них рассказывается в материале издания «АвтоВзгляд».

Первое, на что обратит внимание проверяющий, — соответствие стандартам. Каждая модель имеет требования к резине и дискам, которые нельзя нарушать. Сотрудники пунктов ГТО редко выдают диагностическую карту тем, кто пытается пройти техосмотр со спортивными или полуспортивными типами покрышек. Такие шины могут создать опасность для движения во время дождя, поэтому с ними пройти ТО не получится.

Третье требование — наличие всех болтов или гаек в нужных слотах, а четвертое касается возраста резины: покрышки должны быть не старше десяти лет. Наконец, пятый пункт самый очевидный — наличие внешних повреждений. Если на резине имеются выраженные следы повреждений, не имеет смысла даже ехать к пункту ГТО.

Автомобилисты ранее рассказали о способах пройти техосмотр на машине с недостатками.

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