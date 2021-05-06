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Украинские блогеры и политологи остались недовольны визитом Блинкена в Киев

  /   Обновлено: 06 мая 2021 20:34
Политика
Украинские блогеры и политологи остались недовольны визитом Блинкена в Киев
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины / Creative Commons Attribution 4.0

Киев, 6 мая. Политолог Андрей Золотарев дал оценку визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Экс-президент Украины Петр Порошенко поспешил сообщить, что во время визита Блинкена именно он встретился с чиновником, и опубликовал их совместную фотографию 2015 года.

«Вот уж когда привычка вторая натура. Нельзя дня прожить без вранья. Поскольку реальность несколько не отвечала фантазиям, пришлось иллюстрировать старой фотографией», — иронизирует политолог.

Свое мнение о приезде американского политика высказал блогер Евгений Хурсин. По его словам, в Киеве происходила настоящая суета, а из аэропорта Блинкена вез кортеж из 30 автомобилей. Порошенко подал информацию о встрече с госсекретарем США так, будто они общались тет-а-тет, что в действительности не так: переговоры шли с членами парламента, где были представлены лидеры всех фракций.

Украинские блогеры и политологи остались недовольны визитом Блинкена в Киев
Global Look Press  / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не стоит ждать равнозначной встречи с главой Белого дома Джо Байденом. Эксперт обратил внимание на слова Блинкена, который «отшил» Зеленского, заявив, что американский лидер приедет на Украину, когда сможет.

«Формулировка «когда сможет» — означает никогда», — считает Молчанов.

В целом блогеры и журналисты отмечают, что по существу никаких проектов Блинкен на Украину не привез. Вопрос с вакциной не решил, денег не дал и даже не пообещал приезд Байдена.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон может быть привлечен к урегулированию обстановки в Донбассе в координации с членами «нормандской четверки».

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