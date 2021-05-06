Ученые из Канады назвали способный бороться с лейкозом популярный продукт

Вашингтон, 6 мая. Вещество, которое содержится в авокадо, способно подавлять рост раковых клеток и тем самым бороться с острым миелоидным лейкозом.

В состав этой ягоды входит молекула из класса жиров — авокатин В, который подавляет фермент VLCAD, участвующий в метаболизме лейкозных клеток. Об этом рассказали ученые из Гуэлфского университета в Канаде.

Авокатин В оказался нацелен на фермент, который специалисты впервые определили как критически важный для роста раковых клеток. Вещество привело к снижению жизнеспособности и приживления клеток лейкоза. При этом данное соединение является нетоксичным методом терапии. В скором времени ученые планируют провести клинические исследования на людях, чтобы доказать эффективность авокатина В для лечения лейкоза.

Ранее онколог Иван Карасев назвал один из главных сигналов предракового состояния. Им может стать возникновение в легких полипов.