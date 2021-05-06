СК возбудил уголовное дело после крупного пожара в омском селе Каракуль

Омск, 6 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц после крупного пожара, уничтожившего 25 домов селе Большереченского района.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В том числе правоохранители выявляют виновников из числа сотрудников местной администрации, заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в селе Каракуль Омской области. По предварительным данным, огонь пришел в населенный пункт со стороны леса, через болота и сухой камыш, сообщал ФАН. Без крова остались 23 местных жителя и 16-летний мальчик. В результате пожара никто не пострадал.